مصر: قرار بغلق مدرسة بها 3 طالبات و25 معلما

طالبة مصرية

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:58 01/10/2019 حدث بتاريخ: 17:58 01/10/2019

قرر محافظ الوادي الجديد في مصر اللواء محمد الزملوط، إغلاق مدرسة "جناح" للتعليم الأساسي في منطقة الخارجة، حيث تضم 3 طالبات فقط بالصف الثالث الإعدادي.

وحسب تصريحات المحافظ، فإن القرار صدر تفاديا لإهدار المال العام، والحرص على حسن سير العملية التعليمية.

وقال مدير عام التعليم العام بالوادي الجديد وصفي حسن عبد الموجود، لجريدة "الوطن" المصرية إنه اكتشف أمر المدرسة، ولم يجد بها إلا 3 طالبات فقط في الصف الثالث الإعدادي مقابل 25 معلما يعملون بالمدرسة في مختلف التخصصات الدراسية، الأمر الذي دفعه لكتابة مذكرة كاملة بالوضع الذي توجد عليه المدرسة، ورفعها إلى وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم التداوي، لبحث الأمر.

وأضاف وصفي، أن وكيل الوزارة رفع الأمر إلى المحافظ، وعلى الفور اتخذ قرارا بغلق المدرسة لعدم إهدار المال العام، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بتنفيذ قرار الغلق تباشر مهام عملها الآن.

ونوه بأنه: "سيتم توزيع الثلاث طالبات إلى أقرب مدرسة حسب محل إقامة كل واحدة منهن، بخاصة وأنهن من سكان الخارجة، ويضطررن يوميا لقطع مسافة 35 كيلو سفر إلى قرية جناح للحضور في المدرسة".

أما المعلمون البالغ عددهم 25، فسيتم إعادة توزيعهم على مدارس القرى القريبة من قرية "جناح" للاستفادة من طاقاتهم التعليمية، حسب قول مدير عام التعليم العام بالوادي الجديد.