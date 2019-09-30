قايد صالح: الجزائر دولة مستقرة وآمنة وقادرة على حفظ سيادتها

الفريق أحمد قايد صالح

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:52 30/09/2019 حدث بتاريخ: 18:23 30/09/2019

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري،اليوم الاثنين، إن "الجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد وقابلة للنهوض في كافة المجالات".

وقد اعتبر مراقبون تصريح الفريق صالح بمثابة الرّد على رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماريا أرينا،التي صرّحت مؤخرا بدعمها لمطالب نشطاء الحراك الشّعبي في الجزائر.

وتحدّثت ماريا أرينا في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن" رفض النشطاء الجزائريين إجراء انتخابات رئاسية في ظل النموذج القائم والقوانين التي وضعها النظام الحالي".

وأضافت أرينا: "هؤلاء الشّباب يطالبون بدستور جديد وتعددية سياسية حقيقية وضمان حرية التجمع وحرية التعبير، وهو ما لا يتوفر اليوم، ثم إن أكثر من 83 شخصاً اعتقلوا بصفة عشوائية خلال المظاهرات."

وفي سياق آخر، قال نائب وزير الدّفاع أحمد قايد صالح "إنه أعطى تعليمات لقادة النواحي للشروع فورا في تحضير إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة". معتبرا "أنها مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار".

كما أشار الفريق صالح إلى "أن هذه الانتخابات تشكل فرصة متجددة يبرهن من خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب متمسك بمبادئه الوطنية الأصلية يعرف كلما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني فالجزائر هي غاية الغايات."

يشار إلى أنه تم تحديد الـ 12 من كانون أول/ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة.