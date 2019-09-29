وكالة فلسطينية: إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة وغزة حتى بعد غد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:14 29/09/2019 حدث بتاريخ: 11:14 29/09/2019

فرضت السلطات الاسرائيلية اغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الاحد أن الاغلاق ، الذي بدأ الليلة الماضية يستمر حتى منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء المقبلة.

وحسب الوكالة ، "نصبت شرطة الاحتلال حواجز عسكرية داخل القدس القديمة واستنفرت عناصرها على الطرقات المؤدية للأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخوله، كما منعت أبناء شعبنا من أراضي الـ48 من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول ساحات الحرم".

وكانت هناك دعوات اطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" أمس لتنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية رأس السنة العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل".

ووفق الوكالة ، "اقتحم نحو 120 مستوطنا، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، في حين شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها على المصلين، ومنعتهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون".