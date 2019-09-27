تركيا تخطط لمشروع إسكان في شمال شرق سوريا بتكلفة 27 مليار دولار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:08 27/09/2019 حدث بتاريخ: 21:56 27/09/2019

قالت محطة (تي.آر.تي خبر) التركية الرسمية اليوم الجمعة إن مسودة خطة تركية لتوطين مليون لاجئ سوري في "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا تتضمن مشروعا سكنيا سيتكلف نحو 151 مليار ليرة (27 مليار دولار).

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع عن المشروع وهو يشير إلى خريطة تظهر المنطقة التي تريد تركيا إقامتها بالتعاون مع الولايات المتحدة حيث تقول إنها ستوطن اللاجئين فيها.

وتضغط تركيا لإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلومترا تقريبا على الحدود التي يبلغ طولها أكثر من 400 كيلومتر مع شمال شرق سوريا.

وقالت تركيا في البداية إن الهدف هو دفع وحدات حماية الشعب الكردية السورية للتقهقر بعيدا عن حدودها إذ تعتبرها تهديدا أمنيا. لكن تركيا تقول الآن إن المنطقة ستستخدم أيضا لتوطين مليون لاجئ سوري من بين 3.6 مليون لاجئ تستضيفهم.

وذكرت تي.آر.تي أن صناديق تمويل أجنبية ستقام لبناء 200 ألف منزل في الإجمال. لكن لم يتضح بعد إن كان المشروع سيحصل على تمويل دولي.

وقال أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة "أدعو كل الدول لدعم جهودنا المتعلقة بسوريا".

وقالت محطة تي.آر.تي على موقعها الإلكتروني إن مشروع الإسكان في المنطقة الآمنة سيشمل تشييد 140 قرية تتسع كل منها لسكنى خمسة آلاف شخص و10 بلدات كل منها تتسع لسكنى 30 ألفا وسيكون في كل بلدة مستشفيات وملاعب كرة ومساجد ومدارس.