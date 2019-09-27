مقتل 17 في ضربة جوية أمريكية على جنوب ليبيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:36 27/09/2019 حدث بتاريخ: 21:56 27/09/2019

قالت القوات الأمريكية اليوم الجمعة إنها قتلت 17 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في ثالث ضربة جوية في أسبوع على جنوب ليبيا.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن الضربة الجوية التي نفذت يوم الثلاثاء استهدفت جنوب غرب ليبيا لكن البيان لم يحدد موقع الضربة بدقة. وقال سكان في مدينة سبها إنهم سمعوا دوي انفجار إلى الجنوب.

وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق إن ضربتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل 19 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في جنوب ليبيا.

وتقهقر بعض متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إلى الجنوب في الصحراء الليبية بعد فقدان التنظيم معقله بمدينة سرت الساحلية في نهاية عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع الدائر بين فصائل متمركزة في شرق وغرب البلاد حول العاصمة طرابلس لحماية أنفسهم.