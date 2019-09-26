اتساع نطاق حملة اعتقالات بعد الدعوة لاحتجاجات جديدة في مصر

احتجاجات مصر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:26 26/09/2019 حدث بتاريخ: 17:26 26/09/2019

قال مدير جماعة حقوقية مصرية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الاعتقالات حدثت بين يومي الجمعة والأربعاء ووصفها بأنها جزء من "أعنف حملة في تاريخ مصر (الحديث)".

ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.

وتجمع متظاهرون رددوا هتاف "ارحل يا سيسي" في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة. واستمرت المظاهرات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت.

ووُجهت دعوات لاحتجاجات مماثلة غدا الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي.

وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحص أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي.

وأثارت الاحتجاجات قلق المستثمرين وأدت لبدء حملة مؤيدة للسيسي على وسائل الإعلام المصرية المقيدة بشدة.

وحملت الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الخاصة المؤيدة للحكومة صور 33 من المعارضين والنشطاء والصحفيين والكتاب تحت عنوان "احذروهم".

من بين هؤلاء محمد علي الممثل والمقاول السابق الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو قبل الاحتجاجات من منزله في إسبانيا، متهما السيسي والجيش بالفساد. ونفى السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها "كذب وافتراء".