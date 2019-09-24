السيسي: هناك حاجة للعمل لمنع تدخل أطراف خارجية في الصراع الليبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الى اليمين" وبجواره وزير خارجيته سامح شكري بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:05 24/09/2019 حدث بتاريخ: 21:05 24/09/2019

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن ثمة حاجة لتضافر الجهود لمنع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا ولمنع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر هناك.

وأضاف السيسي في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن ليبيا بحاجة لإنقاذها من ”فوضى الميليشيات والاستقواء بجهات خارجية“.

ومصر والإمارات داعمتان لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يحاول انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا. وتساند تركيا حكومة طرابلس.