إصابة 74 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:17 20/09/2019 حدث بتاريخ: 20:50 20/09/2019

أصيب 74 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، ضمن مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن من بين المصابين 48 بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة مسعفين متطوعين وصحفي.

وهذه هي الجمعة رقم 75 من مسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (مخيمات لبنان) دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجدد بيان صدر عن هيئة مسيرات العودة في ختام احتجاجات اليوم، التأكيد على "الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل".

وجاء في البيان أن "ما التزام الجماهير الفلسطينية للأسبوع الخامس والسبعين على التوالي إلا رسالة لكل الاصوات الهزيلة والنشاز، والتي تتساوق مع الاحتلال في محاولة شيطنتها لمسيرات العودة".

وانتقد البيان "المحاولات الخبيثة المستمرة لاستنزاف أبناء شعبنا في المخيمات في لبنان عبر حرمانهم من الحياة الكريمة، بما يشكّل خرقاً فاضحاً لمواثيق حقوق الإنسان".

وعقب البيان على نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بالقول إن إسرائيل بأحزابها ومؤسساتها "كيان عنصري، وحزبي الليكود وأزرق أبيض، هما وجهان لعملة واحدة ولتركيبة إجرامية قائمة على العدوان والقتل والمجازر وتصفية الحقوق الفلسطينية".

وختم البيان بالدعوة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان (جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى) بالتزامن مع الذكرى السنوية للانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 28 أيلول/سبتمبر 2000 .