ماكرون يلتقي أمير قطر ورئيس وزراء لبنان الخميس والجمعة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:26 18/09/2019 حدث بتاريخ: 19:26 18/09/2019

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيتباحث الخميس مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بشأن التوترات في الشرق الأوسط، فيما سيستقبل الجمعة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وسيجتمع أمير قطر الذي سبق أن زار باريس في تموز/يوليو 2018، مع ماكرون، على أن يواصلا المباحثات بعد ذلك في اطار غداء عمل.

وسيتناقش الرجلان في الوضع الإقليمي الذي شهد ارتفاعاً في مستوى التوتر عقب الهجوم الذي طاول منشآت نفطية سعودية مساء السبت، كما سيتناولان التعاون الثنائي بين دولتيهما.

وذكرت وسائل إعلام أنّ أمير قطر سيحضر مساء الأربعاء مباراة دوري أبطال أوروبا التي ستجمع في باريس فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره الفرنسي باريس سان جرمان الذي تستحوذ عليه الدوحة.

والجمعة، يتناول الرئيس الفرنسي مسألة الهجوم الذي تعرضت له السعودية مع رئيس الوزراء اللبناني الذي سبق أن استقبله ماكرون في عدد من المناسبات، بخاصة في أعقاب أزمة تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حين أعلن سعد الحريري استقالته من الرياض.

وجرى اتهام السعودية في حينه بأنّها أجبرت الحريري على الاستقالة وأبقته على أراضيها رغماً عنه.

وسيعمل الرئيس الفرنسي خلال اللقاء على تأكيد نيته زيارة بيروت في 2020 لمناسبة مئوية قيام دولة لبنان الكبير. كما سيؤكد للحريري دعم باريس لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) التي يشارك فيها نحو 800 جندي فرنسي، وفق الاليزيه.