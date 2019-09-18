ولي العهد السعودي: الهجمات اختبار حقيقي للإرادة الدولية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:12 18/09/2019 حدث بتاريخ: 12:12 18/09/2019

نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن الهجوم على منشآت نفطية حيوية في المملكة "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية".

وأدلى الأمير محمد بالتصريحات خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية" حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وأسفر الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر أيلول عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة خمسة في المئة.