روسيا ستبحث بيع أسلحة مضادة للطائرات المسيرة لشركاء في الشرق الأوسط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:07 17/09/2019 حدث بتاريخ: 18:07 17/09/2019

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للأسلحة يوم الثلاثاء أن روسيا ستجري محادثات مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط بشأن بيع أنظمة سلاح جديدة مضادة للطائرات المسيرة.

وقال ألكسندر ميخييف مدير الشركة إنها ستناقش مبيعات الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات المسيرة خلال معرض دبي للطيران في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

تأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت مما تسبب في تعطل أكثر من خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.