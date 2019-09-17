غرق قارب للمهاجرين قبالة تونس ومقتل اثنين وفقد 14

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:28 17/09/2019 حدث بتاريخ: 14:40 17/09/2019

قال مسؤول في خفر السواحل التونسي إن قاربا يقل مهاجرين غرق قبالة ساحل البلاد اليوم الثلاثاء وإن اثنين على الأقل من ركابه غرقا وجرى إنقاذ تسعة واعتُبر نحو 14 في عداد المفقودين.

وأضاف حسام الجبابلي لرويترز إن القارب غرق على مسافة عشرة كيلومترات من الشريط الساحلي قرب مدينة صفاقس وأضاف أن عملية الإنقاذ مستمرة.

ووقعت كارثتان تتعلقان بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي هذا العام عندما غرق 86 مهاجرا أفريقيا بعد انقلاب قاربهم الذي انطلق باتجاه أوروبا من ليبيا في يوليو تموز.

وانقلب قارب آخر يقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا في يونيو حزيران مما أسفر عن غرق 65 شخصا على الأقل.

وقال الجبابلي إن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن القارب اليوم تونسيون.