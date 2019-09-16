سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة لمجلس الأمن: المعلومات بشأن هجمات السعودية "تشير إلى مسؤولية إيران"

سفيرة أمريكا لدى مجلس الأمن كيلي كرافت تتحدث في نيويورك في صورة بتاريخ 12 سبتمبر 2019

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:06 16/09/2019 حدث بتاريخ: 19:07 16/09/2019

قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية ”تشير إلى أن إيران هي المسؤولة“ وإنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن.

وقالت أيضا كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ”ما زلنا نُقيم ما حدث ومن المسؤول عن الهجمات. وبمجرد تحققنا سنبحث مع شركائنا الخطوة التالية بطريقة مسؤولة“.