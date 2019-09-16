سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة لمجلس الأمن: المعلومات بشأن هجمات السعودية "تشير إلى مسؤولية إيران"
قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية ”تشير إلى أن إيران هي المسؤولة“ وإنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن.
وقالت أيضا كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ”ما زلنا نُقيم ما حدث ومن المسؤول عن الهجمات. وبمجرد تحققنا سنبحث مع شركائنا الخطوة التالية بطريقة مسؤولة“.