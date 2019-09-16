السيسي للغانم : أمن #الخليج مرتبط بأمن #مصر القومي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:35 16/09/2019 حدث بتاريخ: 18:35 16/09/2019

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مؤكدا أن أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي.

وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، أشاد بدور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.