رئيس وزراء مصر يأمل في نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى من الصين

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:24 15/09/2019 حدث بتاريخ: 18:35 15/09/2019

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد بأن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ 8% بحلول العام 2022.

وقال مدبولي في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية: "نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول 2022"، في مؤشر يزيد عن معدل نمو اقتصاد الصين العام الحالي، والذي من المتوقع ألا يتجاوز 6.6% وسط تنبؤات بانخفاضه العام المقبل، لا سيما في ضوء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي يوليو الماضي، قال مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حقبة الرئيس حسني مبارك الثلاثينية.

بالرغم من ذلك، كان تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" قد توقع نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط قدره 6.8% حتى 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم.