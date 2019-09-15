حكومة نتنياهو تصادق على تقنين مستوطنة في غور الأردن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:41 15/09/2019 حدث بتاريخ: 16:28 15/09/2019

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تقنين مستوطنة في غور الأردن بالضفة الغربية.

وصادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، والذي عُقد في غور الأردن، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقنين النقطة الاستيطانية "مافوؤوت يريحو"، شمالي أريحا.

وتأتي المصادقة على التقنين قبل يومين من انتخابات برلمانية مقررة في إسرائيل بعد غد الثلاثاء. وكان نتنياهو تعهد بضم غور الأردن إذا ما فاز بالانتخابات.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن نتنياهو القول في الاجتماع إن "الموافقة النهائية ستصدر بالطبع عندما تتشكل الحكومة الجديدة".

تجدر الإشارة إلى أن "مافوؤوت يريحو" تأسست في عام 1999 لأغراض زراعية وتحولت إلى تجمع يسكنه حاليا نحو 30 أسرة، وفقا لـ "هاآرتس".

وكان إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن بعد الانتخابات قوبل بانتقادات دولية قوية.

وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نتنياهو "مسؤولية إنهاء مسار السلام".

وردا على اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة الأغوار، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، إن "هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فلسطين عام 1967 بما فيها القدس".

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بـ "التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الاسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية".

يذكر أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014 وسط انسداد شديد في أفق استئنافها رغم سعي الإدارة الأمريكية لطرح خطة تستهدف إنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عقود.