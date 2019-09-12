المرصد السوري: القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات لإدلب

قوات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:46 12/09/2019 حدث بتاريخ: 14:46 12/09/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها في ريف مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، شمالي سورية.

وأوضح المرصد أن القوات التركية أدخلت رتلا عسكريا مؤلفا من نحو 30 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي، وأن الرتل ضم سيارات ومصفحات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، برفقة آليات من الفصائل المقربة من تركيا، واتجهت إلى تجمع القوات التركية في قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكان المرصد ذكر قبل أيام أن القوات التركية لا تزال تدفع بأرتال عسكرية ولوجستية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة والتنقل بين النقاط بعد استكمال عمليات تحصين مواقعها الجديدة وآلياتها في نقطة معر حطاط جنوب إدلب.