طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:20 11/09/2019 حدث بتاريخ: 9:56 11/09/2019

شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأربعاء غارات على قطاع غزة دون وقوع إصابات، في ظل توتر مستمر منذ عدة أيام.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية إن الغارات استهدفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم منزلا خاليا وموقعي تدريب وموقعا للشرطة البحرية يتبعون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أدى إلى أضرار مادية واسعة.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات من سلاح الجو أغارت على 15 هدفا في قطاع غزة "ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع على جنوب إسرائيل الليلة الماضية".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن الغارات طالت من جملة ذلك منشأة لتصنيع الوسائل القتالية ونفقا وموقعا تابعا للقوة البحرية الحمساوية، مؤكدا أن الجيش يحمل حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع.

وكان الجيش أفاد الليلة الماضية بأن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت قذيفتين تم إطلاقهما من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفتين.

وكان وفد جهاز الاستخبارات المصرية أجرى محادثات في غزة مع قيادة حماس وفصائل أخرى يومي الأحد والاثنين الماضيين في مسعي لتثبت تفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل في ظل توتر متقطع مستمر منذ مطلع هذا الشهر.

وقُتل طفلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي في احتجاجات مسيرات العودة المستمرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 آذار/مارس 2018 .