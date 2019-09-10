المرصد السوري: ضربات جوية على منطقة أعلن فيها وقف لإطلاق النار

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:57 10/09/2019 حدث بتاريخ: 11:57 10/09/2019

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومتحدث باسم جماعة من مقاتلي المعارضة اليوم الثلاثاء إن ضربات جوية أصابت جزءا من شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في المنطقة قبل عشرة أيام.

كانت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها الروس اتفقوا من جانب واحد على هدنة يوم 31 أغسطس في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث جرى الاتفاق عن طريق الوساطة لإقامة "منطقة لخفض التصعيد" قبل عامين.

وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن طائرات نفذت غارتين على منطقة جبل الأكراد الاستراتيجية قرب ساحل اللاذقية بغرب سوريا.

وليس من الواضح إن كانت الغارات مؤشرا على العودة إلى حملة القصف الجوي العنيف بالطائرات الروسية والسورية.

وقال محمد رشيد وهو مسؤول عن جماعة جيش النصر المعارضة إن الغارتين اللتين قال إن طائرات روسية نفذتهما يمثلان سابقة منذ بدء وقف إطلاق النار.