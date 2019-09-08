وفاة أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:51 08/09/2019 حدث بتاريخ: 18:51 08/09/2019

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الأحد وفاة الاسير الفلسطيني في السجون الاسرائيلية بسام السايح من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد معاناة مع مرض السرطان.

وجاء في بيان تلقته وكالة فرانس برس "تعلن هيئة (وزارة) شؤون الاسرى والمحررين عن استشهاد الاسير المريض بالسرطان بسام السايح".

واضاف البيان "اعتقلت قوات الاحتلال السايح (47 عاما) عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013".

وتابع "أن نحو 700 أسير يعانون أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علماً بأن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام المشددة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم".

واوضح البيان أنه "باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية للاسرى الى 221 شهيدا ارتقوا منذ عام 1967".