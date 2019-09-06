مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي على حدود قطاع غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:59 06/09/2019 حدث بتاريخ: 19:59 06/09/2019

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة لفرانس برس "استشهد مواطنان أحدهما علي سامي علي الاشقر (17 عاما) الذي اصيب برصاصة في العنق اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر اصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم يتم التعرف على هويته".

وأوضح أن "66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 اصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة"، لافتا الى أن "عشرات المشاركين اصيبوا ايضا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع)" قرب السياج الحدودي الفاصل.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان إن "استهتار الاحتلال بدماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها".

وبذلك، يرتفع إلى 308 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في 30 آذار/مارس العام الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ ينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة قرب الحدود بين القطاع واسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين.