السعودية تؤكد تقديمها كل الدعم للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:59 05/09/2019 حدث بتاريخ: 12:05 05/09/2019

أكدت المملكة العربية السعودية تقديمها كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليًّا، ومبادرة السلام العربية.

وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة أمام "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بالأمم المتحدة في نيويورك ,، نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس ، إن "تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلًا عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة، تؤكد على إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية".

وأكد أن القضية الفلسطينية تعدّ على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، التي تعطيها اهتمامًا بالغًا.

وأوضح المعلمي أن المملكة تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني.