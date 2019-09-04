القوات الروسية تؤمن حماية للقوات التركية في ريف حماة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:58 04/09/2019 حدث بتاريخ: 17:58 04/09/2019

أمنت القوات الروسية في سورية طريقا للقوات التركية للوصول إلى قاعدة لهم في محافظة حماة وسط سورية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سورية ألكسندر إيفانوف، بحسب صفحات تابعة للقاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي: " وصلت تعزيزات عسكرية للجيش التركي إلى إحدى قواعد الحلفاء الأتراك شمالي مقاطعة حماة، وأمنت القوات الخاصة الروسية لهم كامل الحماية".

ونشرت تلك الصفحات صوراً للجنود الروس منتشرين في مدينة خان شيخون، وهم يقومون بتأمين الحماية لأرتال القوات التركية المتوجهة لتمركز شمالي مقاطعة حماة.

وقال مصدر عسكري في جيش العزة التابع للجيش السوري الحر"دخل اليوم الأربعاء رتل عسكري تركي لوجستي ينقل الطعام ومعدات أخرى، إلى نقطة المراقبة التاسعة على أطراف مدينة مورك في مدينة حماة، والتي أصبحت محاصرة من القوات الحكومية السورية والروسية".

وأكد القائد العسكري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طلب عدم ذكر اسمه "تؤمن القوات الروسية الحماية للنقطة التركية في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، وتمنع القوات الحكومية التي تبعد عن النقطة التركية حوالي 600 متر من الاقتراب من النقطة التركية ".

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت القوات الروسية الخاصة عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "مقتل أربعة من القوات الخاصة الروسية وجرح ثلاثة بسبب نصب الإرهابيين لكمين أثناء قيام القوات الخاصة الروسية بغارة على محور إعجاز، ونتوعد الإرهابيين بالرد القاسي".