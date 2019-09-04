قاضي قضاة فلسطين يحذر من تداعيات "اقتحام" نتنياهو للحرم الإبراهيمي

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:04 04/09/2019 حدث بتاريخ: 13:22 04/09/2019

حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من تداعيات "اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة" للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل اليوم الاربعاء في إطار حملته الدعائية لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات الاسرائيلية القادمة.

وقال الهباش ، في بيان صحفي بثته وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم ، إن "الشعب الفلسطيني ما تزال ذاكرته حية"، مذكرا بـ "نتائج اقتحام المتطرف ارئيل شارون للحرم القدسي الشريف قبل عشرين عاما"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة الخليل بالذات ما زالت جراحهم ندية لم تندمل جراء المجزرة الإرهابية التي اقترفها الإرهابي جولدشتاين بحق المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 ".

وقال إن "اقحام الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في مهاترات انتخابية هو جريمة وانتهاك للحقوق الفلسطينية في الأرض والمقدسات، وانتهاك سافر للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة التي أكدت أكثر من مرة أن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف هو تراث إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه أسوة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لمدينة القدس" .

ودعا الهباش "أهالي مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية الى تكثيف التواجد في البلدة القديمة لمدينة الخليل والرباط والاعتكاف داخل الحرم الابراهيمي الشريف لإفشال مخططات الاحتلال وقيادته، والتأكيد على أن هذه الأرض لنا ، وأن هذه مقدساتنا سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار" .

حمل الهباش "دولة الاحتلال مسؤولية سلامة قضاة وموظفي ومراجعي المحكمة الشرعية في البلدة القديمة لمدينة الخليل جراء الإجراءات الاحتلالية المشددة واعتداءات المتطرفين المستوطنين المتكررة ضد موظفي المحكمة والمواطنين المراجعين الذين تقدم لهم المحكمة خدماتها" .

من جانبها قالت وكالة ( وفا) الفلسطينية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت اليوم المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها؛ وذلك لتأمين اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرم الإبراهيمي".

ونقلت الوكالة عن جمال السعافين من مؤسسة "بيتسيلم" لحقوق الانسان في الخليل قوله إن "قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية الممتدة من حارة السلايمة إلى منطقة تل الرميدة وسط الخليل، إضافة إلى منطقة واد الحصين، وحارة جابر، وشددت من اجراءاتها القمعية بحق المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة".

وحسب السعافين ، "أخلت قوات الاحتلال مدرسة قرطبة الواقعة في تل الرميدة، وسائر المدارس في البلدة القديمة من الطلاب وهيئاتها التدريسية، في خطوة استفزازية تأتي في إطار تهيئة المنطقة لعملية الاقتحام".