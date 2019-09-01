حزب الله يعلن عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان

حزب الله

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:13 01/09/2019 حدث بتاريخ: 17:13 01/09/2019

أعلن حزب الله الأحد عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة افيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان بعد اسبوع على اتهامه لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا، وفق ما نقلت قناة المنار التابعة له.

وقال حزب الله في بيان إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".