عريقات: تصريحات نتنياهو خطر على النظام الدولي

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:20 01/09/2019 حدث بتاريخ: 13:13 01/09/2019

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن "إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث إن الضفة الغربية أرضاً محتلة".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، بفرض السيادة على المستوطنات، لتصبح "جزء من دولة إسرائيل".

وطالب عريقات اليوم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل "تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وقال عريقات: "إن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".

واعتبر عريقات أن "تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترامب للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة".

وأضاف: "على نتنياهو أن يكون مستعداً للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".

وقال نتنياهو في تصريحات خلال مشاركته بافتتاح العام الدراسي في مستوطنة الكنا بالضفة الغربية "لن نقوم بطرد أي مستوطن وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات لتصبح جزء من أرض إسرائيل الكبرى".

وانطلق اليوم الأحد العام الدراسي في إسرائيل بالمدارس ورياض الأطفال حيث يبلغ عدد الطلبة اليهود الذين بدؤوا عامهم الدراسي أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف طالب في وقت سيلتحق فيه نحو 155 الف طالب عربي غدا الاثنين بالعام الدراسي في مدارسهم العربية التي تخضع لوزارة التعليم الإسرائيلية.

يذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي عن طرح مشروعا لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنية "دوليف" غرب مدينة رام الله.