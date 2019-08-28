الحوثيون يشكلون فريقا "للمصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي" وسط أنباء عن "مبادرة ترامب"

رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين مهدي المشاط

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:56 28/08/2019 حدث بتاريخ: 20:58 28/08/2019

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت قرارا لتشكيل فريق يضم 20 شخصية للمصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا أطلق عليه الرقم 154 لسنة 2019 "بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي".

ويقضي نص القرار بأن ضم فريق المصالحة 20 شخصية يمنية وانطلاق العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس السياسي الأعلى.

يأتي هذا القرار بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تعمل على مبادرة خاصة بإطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات من المخطط أن تجري في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيجري لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل الثلاثاء إلى الولايات المتحدة،.

وأضافت أن اللقاء سيجري في محاولة من إدارة ترامب لإقناع السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، "بأهمية الدبلوماسية"، ودفعها إلى التفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن.