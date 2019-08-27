مفوضية اللاجئين: مخاوف من مقتل أو فقد 40 شخصا في غرق سفينة قبالة ليبيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:38 27/08/2019 حدث بتاريخ: 16:47 27/08/2019

ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شارلي ياكسلي اليوم الثلاثاء أن هناك مخاوف من مقتل أو فقد نحو 40 شخصا في أحدث واقعة لغرق سفينة قبالة ساحل ليبيا، وأن عدد الناجين ربما بلغ نحو ستين.

وقال ياكسلي على تويتر "ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا". وأضاف أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وأضاف "نحو 60 شخصا ربما أُنقذوا وعادوا إلى الشاطئ. تشير التقديرات إلى أن هناك 40 شخصا على الأقل بين قتيل ومفقود".

وكثيرا ما تنقلب سفن متهالكة وعلى متنها أعداد كبيرة من المهاجرين قبالة ساحل ليبيا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم الأسبوع الماضي وانقلب قارب يقل نحو 250 الشهر الماضي.

ويلقى آلاف حتفهم سنويا في البحر المتوسط من بين مئات الآلاف حاولوا العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية، غير أن عدد من يقدمون على هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر يتراجع.