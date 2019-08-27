قوات سوريا الديمقراطية: سننسحب ووحدات حماية الشعب من قطاع على حدود تركيا

قوات سوريا الديمقراطية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:59 27/08/2019 حدث بتاريخ: 15:47 27/08/2019

ذكر مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء أن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة ستنسحب من قطاع يتراوح عرضه بين خمسة و14 كيلومترا على الحدود مع تركيا.

وأبلغ بالي رويترز بأنه وفقا للمحادثات الأمريكية التركية، فإن عرض الشريط الحدودي على الجانب السوري سيتفاوت وسيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس مدنا أو بلدات.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وفي طليعة مكوناتها وحدات حماية الشعب الكردية، على معظم مناطق شمال وشرق سوريا وذلك بعد انتزاعها أراضي من تنظيم الدولة الإسلامية.