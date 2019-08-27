نتنياهو يطلب من زعيم حزب الله أن "يهدأ" بعد واقعة الطائرتين المسيرتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:48 27/08/2019 حدث بتاريخ: 12:48 27/08/2019

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نتنياهو في كلمة "سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد أعداءها".

وكان نصر الله، الذي خاضت جماعته المدعومة من إيران حربا على مدى شهر مع إسرائيل في 2006، قد اتهم إسرائيل في خطاب ألقاه يوم الأحد بتنفيذ هجوم بالطائرتين المسيرتين في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال نصر الله "أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود.. من الليلة قف على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا.. يوم يومان ثلاثة أربعة.. انتظرنا.. (لأن) ما حصل ليلة أمس لن يمر معنا. لن يمر".

وكانت إحدى الطائرتين المسيرتين قد سقطت بينما انفجرت الأخرى قرب سطح الأرض وتسببت في بعض الأضرار بالمركز الإعلامي لحزب الله بالضاحية الجنوبية التي يهيمن عليها حزب الله في العاصمة اللبنانية. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ذلك الحادث.