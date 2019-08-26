الحريري: لبنان يريد تجنب التصعيد مع إسرائيل

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:39 26/08/2019 حدث بتاريخ: 19:40 26/08/2019

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الاثنين إن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل لكن على المجتمع الدولي رفض هذا ”الخرق الفاضح“ للسيادة اللبنانية.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الأحد في الضاحية الجنوبية لبيروت مما أثار تحذيرا من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للجنود الإسرائيليين على الحدود بانتظار الرد.

وقال الحريري لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ”الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا“.