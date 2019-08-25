السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ لـ 3 أيام

معبر رفح

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:41 25/08/2019 حدث بتاريخ: 11:46 25/08/2019

أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين ولمدة ثلاثه أيام متصلة من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء وذلك بشكل مفاجئ .

وقال مصدر أمني مصري مسؤول ، رفض ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم إن الإغلاق جاء بناء على قرار من المسؤولين عن المعبر فى القاهرة وذلك عقب انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج الفلسطينيين إلى غزة عن طريق معبر رفح البري .

وأضاف أن الإغلاق جاء لإعطاء عطلة وراحة للموظفين فى المعبر الذين كانوا يعملون طوال الفترة السابقه بدون أي عطلات من أجل إنهاء سفر الحجاج الفلسطينين .

من جهته ، قال كمال الخطيب مختار الجالية الفلسطينية في سيناء ومندوب السفارة الفلسطينية في سيناء:" أبلغتنا السلطات المصرية بقرار إغلاق معبر رفح البري من الاتجاهين ولمدة ثلاثة أيام متصلة من اليوم وحتى بعد غد ، على أن يتم إعادة فتح المعبر فى صبيحة يوم الأربعاء القادم".