إسرائيل تقصف قوات إيرانية في سوريا لإحباط هجوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:01 25/08/2019 حدث بتاريخ: 9:51 25/08/2019

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت يوم السبت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لضرب أهداف في إسرائيل بطائرات مسيرة مسلحة.

وقال الجيش في بيان إن "الضربة استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وقال جوناثان كونريكوس المتحدث العسكري الإسرائيلي للصحفيين إن هذه القوات كانت تعد يوم الخميس لإطلاق طائرات مسيرة محملة بمتفجرات على شمال إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش أحبط الهجوم الإيراني المزمع. وأضاف على تويتر " ليس لإيران حصانة في أي مكان. قواتنا تعمل في كل قطاع ضد العدوان الإيراني".

وقال التلفزيون السوري اليوم السبت إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة دمشق مساء السبت .

وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مراسلها "العدوان مستمر إلى الآن و الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية" في إشارة لجنوب دمشق.

وقال الجيش السوري في بيان " تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وتم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها". ولكن كونريكوس إن أثر الهجمات الإسرائيلية كان "كبيرا".

وتقول إسرائيل إنها شنت مئات الهجمات في سوريا ضد أهداف إيرانية كانت تحاول إقامة وجود عسكري دائم هناك وضد شحنات أسلحة متطورة لجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران.

ولمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إلى احتمال ضلوع إسرائيل في سلسلة من التفجيرات التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في مستودعات أسلحة وقواعد تابعة لجماعات مسلحة في العراق تدعم إيران كثيرا منها.

وقالت قوات الحشد الشعبي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت لأربع طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة بصحبة القوات الأمريكية وتنفيذ مهام بالأراضي العراقية.