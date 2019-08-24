إسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

المالكي أكد أن جميع محاولات المليشيا الحوثية مصيرها الفشل

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:33 24/08/2019 حدث بتاريخ: 16:33 24/08/2019

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان جنوب غربي السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت.

وأشار إلى أن التحالف يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأوضح أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها.

كما أشار إلى أن هذه المحاولات تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.