إسرائيل تقصف مواقع لحماس إثر إطلاق صواريخ جديدة من قطاع غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:01 22/08/2019 حدث بتاريخ: 9:45 22/08/2019

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع، على ما أفاد مسؤولون صباح الخميس.

وأطلقت حماس خلال الليل صاروخين باتجاه إسرائيل، ما يرفع إلى ستة عدد الصواريخ التي أطلقت من القطاع خلال أقل من أسبوع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ولم يوضح الجيش المكان الذي سقط فيه الصاروخان كما لم يعلن عن إصابات أو أضرار.

ورد الجيش الإسرائيلي معلنا في بيان مقتضب أنه "قصف عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في منشآت بحرية بشمال قطاع غزة" من غير أن يحدد هذه المواقع.

من جهته قال مصدر أمني فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي "ضرب عدة مرات موقعا بحريا فلسطينيا غرب مدينة غزة وثلاثة مواقع في وسط قطاع غزة وواحد في خان يونس (جنوب)".

ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته وقوع أي ضحايا.

وكانت هذه خامس وسادس عملية إطلاق صواريخ من غزة خلال ستة أيام.

وليل الجمعة أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، وكان ذلك أول قصف من نوعه منذ 12 تموز/يوليو.

وفي الليلة التالية أطلقت ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقُتل ثلاثة فلسطينيين الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه "مسلحين مشبوهين" أمام السياج الحدودي.

وقبل ذلك بأسبوع، قتل فلسطيني فتح النار على جنود إسرائيليين عند حدود القطاع، كما قتل أربعة فلسطينيين مسلحين حاولوا التسلل من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل، بحسب معلومات من الجيش الإسرائيلي ومن وزارة الصحة في غزة.

وتأتي هذه التوترات قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشعبية كبيرة قبل الانتخابات لكنّه يواجه أيضاً ضغوطاً سياسية شديدة للردّ بحزم على الهجمات الفلسطينية.

وتجري تظاهرات أسبوعية منذ آذار/مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحقّ العودة للاجئين.

وتتخلّل "مسيرات العودة" هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل.

ومنذ بدأت هذه المسيرات، قتل ما لا يقل عن 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية غالبيتهم في صدامات خلال التظاهرات والبقية في ضربات إسرائيلية ردّاً على عمليات جرت انطلاقا من قطاع غزة. وبالمقابل قتل سبعة إسرائيليين في إطار أعمال العنف هذه.