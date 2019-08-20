التحالف يشن غارات على صنعاء.. والمالكي: تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:44 20/08/2019 حدث بتاريخ: 16:44 20/08/2019

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن عن تنفيذ "عملية عسكرية نوعية" ضد الحوثيين لتدمير عدد من الأهداف العسكرية "المشروعة" في صنعاء، مساء الإثنين، بينما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن طيران التحالف شن 15 غارة على مناطق مختلفة بصنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف إن "الأهداف عبارة عن كهوف تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة، وتقع هذه الكهوف بفج عطان ومعسكر العمد في صنعاء".

وأضاف المالكي أن "عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية، والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتابع المالكي بالقول إن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وقيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على المدنيين داخل اليمن ودول جوار اليمن".