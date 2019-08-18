إيران: الخطوة الأمريكية بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا "مستفزة"

جنود أتراك أعلى مراقبة عند نقطة حدودية مع سوريا يوم 31 مايو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:08 18/08/2019 حدث بتاريخ: 18:08 18/08/2019

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن اتفاق الولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا الحليف الوثيق لإيران ”استفزازي ومثير للقلق“.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إنشاء مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية.

وقالت فارس ”المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي قال إن الإعلانات والاتفاقات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا مستفزة ومثيرة للقلق“.