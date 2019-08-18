السعودية تحذر رعاياها في إسطنبول بعد "اعتداء مسلح وسرقة" سعوديين وإصابة أحدهما بالرصاص

مدينة اسطنبول

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:27 18/08/2019 حدث بتاريخ: 11:28 18/08/2019

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا المواطنين السعوديين في مدينة إسطنبول بأخذ "الحيطة والحذر"، معلنة عن تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح وإصابة أحدهما بطلق ناري.

وقالت السفارة السعودية في أنقرة، في بيان، إن "مواطنين تعرضا أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية".

وأضاف البيان: "تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس"، ودعا البيان المواطنين السعوديين بالاتصال بالسفارة أو القنصلية عند الحاجة للمساعدة.

وأثار نبأ الاعتداء على مواطنين سعوديين في إسطنبول موجة غضب وانتقادات من آلاف السعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب بعضهم بمقاطعة السياحة في تركيا. ونعرض فيما يلي مجموعة من هذه التعليقات: