سقوط مزيد من القتلى المدنيين مع اتساع نطاق هجوم في شمال غرب سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:01 17/08/2019 حدث بتاريخ: 16:22 17/08/2019

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون يوم السبت إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 24 مدنيا منهم 11 طفلا على مدى اليومين الماضيين في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه جماعات المعارضة في تصعيد لهجوم تدعمه روسيا.

وأضاف المرصد أن ضربة جوية لقرية دير في صباح يوم السبت أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص معظمهم أطفال. وكانت ضربات جوية لقرية حاس يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 13 مدنيا. وأوضح ناشطون محليون والمرصد أن من بين القتلى امرأة حبلى.

وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى ملاذ آمن بعد فرارهم من مكان آخر.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هدف الحكومة هو إجبار المدنيين على الفرار من مناطق‭‭‭ ‬‬‬كانت أهدأ نسبيا في إطار التصعيد العسكري الذي بدأ في أواخر أبريل نيسان.