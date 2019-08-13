الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:13 13/08/2019 حدث بتاريخ: 12:15 13/08/2019

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، قصف مطار أبها الدولي السعودي بطائرات من دون طيار.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن سلاح الجو المسير في الجماعة نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2 k على مطار أبها الدولي.

ولم يتم التطرق على الفور إلى تفاصيل أخرى حول العملية، كما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات السعودية.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي عدة هجمات على مطار أبها الدولي السعودي بطائرات مسيرة، أدى بعضها إلى سقوط ضحايا من المسافرين.

وبشكل شبه يومي، تعلن الجماعة إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة على السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الجماعة منذ آذار/مارس من عام 2015 لدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا.