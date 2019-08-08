الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في الضفة الغربية وعليها آثار طعن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 9:59 08/08/2019 حدث بتاريخ: 9:59 08/08/2019

ذكر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس أنه عثر على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الجيش أن الجندي ، الذي لم تكشف عن هويته ، يبلغ من العمر 18 عاما، مضيفةأنه تم وضع جثته في مركبة وتم إلقاؤها في الموقع الذي عثرت عليها السلطات فيه دون الكشف عنه تحديدا.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الجيش الإسرائيلي أجرى عملية تفتيش بمجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالضفة الغربية "في أعقاب حادث أمني كبير".