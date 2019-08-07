قوات حفتر تعلن تدمير طائرة لقوات حكومة الوفاق الليبية في مصراتة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:13 07/08/2019 حدث بتاريخ: 19:13 07/08/2019

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر التي تشن هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من أربعة أشهر، تدمير طائرة لقوات حكومة الوفاق داخل القاعدة الجوية بمصراتة التي تبعد 200 كلم شرق طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لقوات حفتر في بيان عبر فيسبوك الأربعاء "نسور الجو يدمرون طائرة مقاتلة من نوع (ال 39) على مدرج مطار مصراتة العسكري، كانت تقصف المدنيين على تخوم طرابلس".

ولم تؤكد قوات حكومة الوفاق تدمير الطائرة كما لم تنف ذلك.

لكن صورا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة الجوية بمصراتة.

ويأتي تدمير الطائرة غداة إعلان قوات حفتر استهداف القاعدة الجوية بمصراتة وتدمير طائرة شحن عسكرية.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

وتسبّبت المعارك التي دخلت الشهر الخامس بسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.