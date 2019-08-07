حركة النهضة ترشح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية التونسية

عبد الفتاح مورو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:28 07/08/2019 حدث بتاريخ: 10:28 07/08/2019

رشحت حركة النهضة في تونس رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف أيلول/سبتمبر القادم.

وقالت الحركة في بيان مقتضب ليل الثلاثاء الأربعاء"صوّت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية".

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها النهضة مرشحا من صفوفها للانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011.

ومورو (71 عاما) من مؤسسي حركة النهضة الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة.

وستعقد حركة النهضة مؤتمرا صحافيا الاربعاء لاعلان ترشيح مورو.

وبدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من آب/أغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني/نوفمبر، في 15 ايلول/سبتمبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي.

وحتى الثلاثاء قدم 27 مرشحا ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي.

وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من آب/اغسطس، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب/اغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 ايلول/سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون باصواتهم في 15 ايلول/سبتمبر.

وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في 17 ايلول/سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.