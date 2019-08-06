مصر تدخل عهد "قطار المونوريل".. خطان بقيمة 4.5 مليار دولار

قطار المونوريل يستخدم في مدن العالم الكبرى

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:48 06/08/2019 حدث بتاريخ: 18:52 06/08/2019

وقعت الحكومة المصرية عقدا لتصميم وإنشاء خطين للقطار السريع (المونوريل) في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار الحكومية الثلاثاء، وبلغت قيمة العقد 4.5 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن الهيئة القومية للأنفاق، ممثل الحكومة المصرية، وقّعت العقد الاثنين، مع تحالف يضم شركات بومباردييه للنقل، وأوراسكوم للانشاءات، والمقاولون العرب.

وكانت شركة بومباردييه للنقل الكندية أعلنت الاثنين في بيان مشترك مع شركائها، أن الشركات الثلاث مسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عام.

ووفقا للشركة، فإن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كم.

وأوضح داني دي بيرنا، رئيس شركة بومباردييه للنقل، في البيان المشترك، أن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.

وقال إن القطار السريع (المونوريل) "سوف يُحسِن حياة ملايين السكان عن طريق تقليل وقت التنقل اليومي بشكل كبير".

كما قال ان المشروع سيؤدي إلى تقليل ازدحام السير في العاصمة التي تضم حوالي 20 مليون نسمة.

وستقوم بومباردييه بتصميم وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة، بنظام "إنوفيا مونوريل 300".

وتعتبر الشركة الكندية من رواد صناعة النقل والمواصلات، وتعمل حاليا في 61 موقعا هندسيا في 27 دولة، ضمن مشروعات السكك الحديدية.