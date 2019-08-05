الجيش السوري يستأنف عملياته القتالية في شمال غرب البلاد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:12 05/08/2019 حدث بتاريخ: 19:12 05/08/2019

قال الجيش السوري اليوم الاثنين إنه سيستأنف العمليات القتالية في شمال غرب البلاد متهما تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدت العمليات القتالية التي تأتي في إطار حملة تقودها روسيا في تلك المنطقة إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية قالت يوم الخميس إن وقف إطلاق النار سيعتمد على التزام المسلحين باتفاق روسي تركي استهدف إقامة منطقة عازلة في إدلب العام الماضي.

وقال الجيش السوري في بيان "انطلاقا من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك، على الرغم من جهود الجمهورية العربية السورية بهذا الخصوص، فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية".

وتقول الأمم المتحدة إن هجوم الجيش السوري أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 400 مدني في شمال غرب سوريا ونزوح أكثر من 440 ألفا.

وقال سكان ورجال إنقاذ إن الحملة التي بدأ قبل ثلاثة أشهر حولت قرى وبلدات إلى أطلال.

وتنفى روسيا وحليفها الجيش السوري أن تكون طائراتهما تقصف مناطق المدنيين دون تمييز بالقنابل العنقودية والقنابل الحارقة التي يقول سكان في مناطق المعارضة إنها تهدف لإصابة الحياة اليومية بالشلل.

ومنذ إعلان دمشق وقف إطلاق النار مساء الخميس لم تشن طائراتها غارات جوية لكن المقاتلين ما زالوا يتبادلون القصف المدفعي.