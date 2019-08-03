انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان بالدوحة السبت

بدأت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية عقد جولة مباحثات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:32 03/08/2019 حدث بتاريخ: 12:33 03/08/2019

قال مسؤولون إن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت واصفين الجولة بأنها ستكون المرحلة ”الحاسمة“ في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عاما.

وقال مسؤولون كبار على دراية بالمحادثات إن من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف المتحاربة مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلاد.