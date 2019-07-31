السيسي يكشف عن مخزن بيانات عملاق تحت الأرض

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:53 31/07/2019 حدث بتاريخ: 20:53 31/07/2019

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عن إنشاء "عقل جامع لبيانات الدولة" يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم "في مكان ما تحت سطح الأرض".

وذكر الرئيس المصري خلال كلمة له أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب في اليوم الثاني له بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة أنشأت ما وصفه بـ"العقل الجامع" لكل الدولة المصرية، على عمق 14 مترًا في منطقة ما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السيسي قوله إن هذا المجمع المعلوماتي يتميتع بأعلى درجات التأمين، مشيرا إلى وجود مكان آخر يقوم بدور "عقل" بديل، في حالة حدوث أي طارئ.

وأوضح أنه في السابق كان لكل وزارة منظومتها التخزينية للبيانات على خوادم منفصلة، لكن المنظومة الجديدة ستجمع كل بيانات الدولة في مكان واحد.

وأكد الرئيس أن الدولة بدأت عملية التحول الرقمي في أداء الحكومة منذ عامين، متوقعا أن يختلف الأداء الحكومي كثيرا خلال العام المقبل، مشيرا إلى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في هذه الفترة.

وذكر أنه جرى اختيار 50 ألف موظف من أجل التعامل مع البنية التكنولوجية الجديدة.