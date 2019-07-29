السيسي والعاهل الاردني يشددان على "حل الدولتين"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:26 29/07/2019 حدث بتاريخ: 17:26 29/07/2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي قام بزيارة قصيرة للقاهرة الاثنين اهمية تسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي "على أساس حل الدولتين، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ويأتي لقاء السيسي وعبد الله الثاني قبل جولة مرتقبة يقوم بها نهاية تموز/يوليو مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر الى الشرق الاوسط لمحاولة دفع خطته للسلام بين الفلسطينين واسرائيل الى الأمام.

ورغم أن كوشنر لم يعلن بعد تفاصيل خطته، إلا أن الاردنيين يخشون أن يدفع بلدهم الثمن الاكبر لهذه الخطة التي يطلق عليها "صفقة القرن" وأن يصبح "وطنا بديلا" للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي والعاهل الاردني "توافقا حول اهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وغادر العاهل الاردني مصر بعد لقائه مع السيسي في طريقه الى تونس حيث سيقدم التعازي بالرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

والشهر الماضي عُقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لعرض الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط وقد شارك وفدان من مصر والأردن في المؤتمر على مستوى نائب وزير المالية.

وقاطعت السلطة الفلسطينية هذا المؤتمر الذي حمل عنوان "من السلام الى الازدهار"، معتبرة أن إدارة دونالد ترامب التي تعلن دعمها لاسرائيل، تسعى الى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.