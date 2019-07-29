مقتل 5 طلاب برصاص "قناصة" في مظاهرة بالسودان

مظاهرات في السودان

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:23 29/07/2019 حدث بتاريخ: 16:31 29/07/2019

لقي 5 طلاب مصرعهم برصاص قناصة في مدينة الأبيض السودانية، فيما أصيب عدد آخر من طلاب الثانوية، وذلك بعدما استهدف "قناصة" مظاهرة لطلاب المرحلة الثانوية بالسودان.

وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان، الاثنين، إن هناك بعض الإصابات حالتهم حرجة.

وشارك الطلاب في مظاهرة تحمل اسم "موكب الثانويات"، في إطار الفعاليات التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير المحركة للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتطالب المظاهرات بتسليم السلطة للمدنيين في السودان، في الوقت الذي وقعت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير اتفاقا مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اتفاقا حول شكل السلطة في الفترة الانتقالية المستمرة لمدة 39 شهرًا، فيما تستمر المفاوضات بين الطرفين فيما يخص الإعلان الدستوري المنظم لتلك الفترة.