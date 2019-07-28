ليبيا: مقتل 5 أطباء في قصف جوي على مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق بطرابلس

طبيب يعالج أحد الجرحى بالمستشفى المركزي في طرابلس الليبية 3 يوليو 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:14 28/07/2019 حدث بتاريخ: 19:15 28/07/2019

لقي خمسة أطباء مصرعهم وأصيب ثمانية أشخاص بجروح في قصف جوي مساء السبت استهدف مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية جنوب العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد الأمين الهامشي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وقال الهاشمي في وقت متأخر السبت إن "المستشفى الميداني في منطقة طريق المطار تعرض لقصف جوي، تسبب في مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بجروح متفاوتة بينهم مسعفين".

وأضاف الهامشي أن "طيران حفتر هو الذي استهدف المستشفى" مشيرا إلى أن "إصابة مباشرة وجهت للمستشفى الذي كان مكتظا بالفرق الطبية".

ولم تتبن قوات حفتر مسؤولية القصف الجوي الذي طال المستشفى الميداني.

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وتتعرض المستشفيات الميدانية في العاصمة الليبية القريبة من مواقع الاشتباكات، لقصف جوي متكرر تحمل حكومة الوفاق طيران قوات حفتر مسؤوليته.

ودعت منظمة الصحة العالمية تكرارا إلى تجنب استهداف الطواقم الطبية التي تقدم خدمات الإسعاف لضحايا المعارك.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة.